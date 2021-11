La fermeture de la mosquée d'Allonnes confirmée par le Conseil d'Etat

« Les prêches prônées dans cette mosquée légitimaient notamment le recours au djihad armé tout en cultivant un sentiment de haine à l’égard de la France »

« n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de culte »

« Le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre d’erreur de droit ou de fait, estimer que les propos tenus et les idées et théories diffusées par le lieu de culte (…) constituaient des provocations justifiant (…) sa fermeture provisoire »

« les reproches formulés à l’encontre de la mosquée d’Allonnes reposent sur des affirmations péremptoires contenues dans des notes blanches, documents non signés et non datés, émanant des services de renseignement à l’exclusion de tout élément précis et concret »

Le Conseil d'Etat a rejeté, lundi 29 novembre, le recours en référé introduit par Al Qalam, l'une des deux associations en charge de la mosquée d'Allonnes, près du Mans.Sur ordre du ministère de l'Intérieur, la préfecture de la Sarthe avait ordonné fin octobre la fermeture pour une durée de six mois de ce lieu de culte suspecté d'avoir légitimé le jihad armé., avait alors accusé le ministre Gérald Darmanin.Trois jours après l'examen du recours par le Conseil d'Etat, les juges ont rendu une ordonnance signifiant que la décision de fermeture, fait-on savoir.Une mesure incompréhensible pour les gérants de la mosquée et leurs avocats, pour qui. La mesure de fermeture est effective depuis le 27 octobre.