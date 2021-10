La dissolution de la Coordination contre l’islamophobie officialisée par le gouvernement, ce que dit le décret

Dans un décret portant dissolution de la CRI, celle-ci est présentée comme une association qui « œuvre activement, en particulier par l'intermédiaire des réseaux sociaux, à cultiver le soupçon d'islamophobie au sein de la société française ». « A cette fin, elle instrumentalise des évènements qu'elle présente comme islamophobes et utilise les réseaux sociaux comme vecteur de communication directe, ses publications visant à provoquer des réactions violentes et un sentiment de révolte auprès de son public » , lit-on.



« La fréquence et la persistance de ces communications démontrent une véritable stratégie d'influence en ce sens » , avec des publications suscitant « des commentaires provoquant à des agissements violents ou à la discrimination, volontairement maintenus en ligne par les dirigeants de l'association » . Pour le ministère de l’Intérieur qui se réfère à plusieurs exemples précis dans le décret, « en l'absence de modération par l'association, ces commentaires haineux doivent être considérés comme étant cautionnés par celle-ci ». La CRI « distille » par sa stratégie « un message incitant à percevoir les institutions françaises comme islamophobes, alimentant ainsi un soupçon permanent de persécution religieuse de nature à attiser la haine, la violence ou la discrimination envers les non-musulmans ».