La dissolution du Collectif contre l'islamophobie en France et de BarakaCity confirmée par le Conseil d'Etat

Quelques semaines après l’audience, le Conseil d’Etat a estimé, rapporte l’association, que « le seul et principal grief à retenir contre le CCIF est sa définition de l'islamophobie (notamment institutionnelle). Tous les autres griefs reprochés par le ministère de l’Intérieur, en particulier celui de l’"apologie au terrorisme" ont été balayés. Il est directement reproché au CCIF de dénoncer l'islamophobie de certaines institutions publiques et du corps social » , ce qui constituerait en soi pour le Conseil d'État « de l'incitation à la haine, qui dépasserait le cadre de la protection de la liberté d'expression ».



« Pourtant, en 17 ans d'exercice, jamais le CCIF n'a été ni poursuivi, ni condamné », indique l’association. « Tant la forme, que le fond et la portée de cette décision doivent alerter tout membre de la société civile attaché à l'État de droit. » Elle appelle les autorités européennes « à faire désormais preuve de lucidité et de courage politique pour dénoncer les multiples atteintes à l'État de droit commis par la France. Si le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative en France a été en mesure de valider une telle décision, alors c'est à nous tous, collectivement, de nous constituer comme garde-fous pour lutter, partout où nous le pouvons, contre ces dérives ».