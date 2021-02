Loi séparatisme : à Paris, une manif contre un texte « liberticide » construit « contre l’islam et les musulmans »

« ni Macron, ni Le Pen »

« Laissez l’islam tranquille ! Laissez les musulmans et les musulmanes tranquilles ! On ne veut plus être au centre de vos débats politiques dans la perspective des élections présidentielles et de toutes les élections. Nous ne sommes pas une variable d’ajustement électoral »

« une attaque directe à toutes les associations »

Le ressentiment contre le gouvernement est fort, à l'image de la directrice pédagogique du collège-lycée MHS, Hanane Loukili, a appelé à ne voteren 2022 pour lutter contre les discriminations. La responsable, qui déplore le manque de soutien effectif envers son établissement, a annoncé, lundi 15 février, l'expulsion de MHS des locaux du 19e arrondissement de Paris., a lancé Omar Slaouti, élu d'opposition à Argenteuil (Val d’Oise), dénonçant la loi séparatisme commeA contrario des récentes manifestations contre la loi « Sécurité globale » , très peu de monde ont fait le déplacement au rassemblement dominical contre la loi séparatisme, un fait plusieurs fois relevé par des intervenants. Mais les organisateurs promettent de nouvelles mobilisations le week-end du 20 et du 21 mars mars à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le projet de loi va, quant à lui, être voté par les députés mardi 16 février avant d'être examiné en deuxième lecture par le Sénat.Lire aussi :