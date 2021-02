Loi séparatisme : évoquant sa mère, un député s'élève contre les débats anti-voile à l'Assemblée nationale

« Quand j’entend tout ce que j’entends (...), ça me fait un peu mal au cœur. Je me dis que, sans le vouloir, vous insultez cette catégorie de la population française qui se sent offensée dans ce qu’elle a de plus intime », ajoute-t-il, avant d’évoquer la loi votée en 2004 prohibant le port de signes religieux dans les établissements scolaires publics, affirmant même qu’à l'exception de « quelques miasmes de gens » , « personne n’a jamais contesté cette loi ».



Évoquant, par ailleurs, l’autre disposition soumise par la droite sur l’interdiction du port du voile à l’université, le député clame sans détour que ses pairs ont un problème avec l’islam. « Il y a un problème en vérité et ce n’est pas celui du voile. Le vrai problème que vous avez messieurs, et mesdames, c’est le problème de l’islam en tant que tel. L’islam est là. Il fait partie des religions françaises, il fait partie de notre culture » , a-t-il lancé sans langue de bois avant de souligner qu’avec ces amendements, ses pairs « expliquent aux petits enfants de tous ces musulmans qui se sont battus pour qu’on trouve notre liberté, qu’ils ont tort et que leur religion est mauvaise. Il ne faut pas confondre les islamistes radicaux et l’islam. Et aujourd’hui en faisant ce que vous faites, vous les confondez » .



Plusieurs membres de la classe politique se sont aussi indignés des débats autour du voile dans l'hémicycle. Certains ont aussi fait part de leur soutien à M’Jid El Guerrab. La député LREM Sonia Krimi a salué sur Twitter un discours « touchant » qui « met en exergue la différence fondamentale entre culture et prosélytisme » . « L’émotion dans la voix du député El Guerrab, c’est celle de milliers de jeunes, de familles, blessés par ces débats pourris sur le voile » , a indiqué David Guiraud, porte-parole Jeunesse de la France Insoumise. « Ceux qui attaquent en permanence l’islam pour gratter quelques points de sondage ont un cœur de pierre. »