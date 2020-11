Séparatisme : zoom sur les principales dispositions du projet de loi « réconfortant les principes républicains »

« acquis à titre gratuit »

« une interdiction de paraître dans les lieux de culte »

« permettra de prévenir et de lutter contre les agissements de nature à remettre en cause les valeurs et principes républicains et à troubler gravement l'ordre public »

Pour les associations cultuelles, le gouvernement introduit des dispositions visant à plus de transparence financière. Ainsi, les dons étrangers dépassant 10 000 euros devront faire l’objet d’une déclaration. Pour inciter les associations cultuelles à basculer sous le régime de la loi de 1905, le contrôle sera plus coercitif pour les associations loi 1901 qui choisiront de le rester. En contrepartie, les associations cultuelles pourront être autorisées à posséder et à administrer des immeubles mais uniquement lorsqu'ils sontafin de pouvoir en tirer des revenus qui serviront exclusivement à financer des activités cultuelles.Des dispositions relatives à la police des cultes sont également présentes dans l'avant-projet de loi. Les peines pour les personnes se rendant coupables de provocations à la discrimination, à la haine et à la violence dans les lieux de culte seront portées à sept ans de prison. Pour ces délits, le texte prévoit aussi qu'un juge puisse prononcerà titre de peine alternative ou de peine complémentaire.Toute individu condamné pour des actes de terrorisme se verra interdit de diriger ou d'administrer une association cultuelle pendant dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Enfin, l'exécutif entend créer une mesure de fermeture administrative temporaire des lieux de culte qui