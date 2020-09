Certificats de virginité : des gynécologues pointent le danger d’une loi pénalisant les médecins

« barbare, rétrograde et totalement sexiste »

La proposition visant à pénaliser la délivrance par des médecins de « certificats de virginité » dans le cadre de la lutte contre le « séparatisme » fait débat dans le monde médical. Si les médecins sont unanimes pour condamner cette pratique, plusieurs d’entre eux élèvent leurs voix pour expliquer en quoi la mise en place d’un tel dispositif est inutile, voire même contre-productive.Rappelant que cette pratiqueest, un collectif de gynécologues, de chefs de service hospitaliers et de cadres associatifs ont signifié, mercredi 16 septembre, dans une tribune parue dans Libération que le rôle des médecins n’estmais de, appuient-ils., écrivent-ils., déclarent-ils, avant d'ajouter que, lit-on., indiquent les médecins, estimant donc qu’une nouvelle loi estOr,Lire aussi :