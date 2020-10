Face au « séparatisme islamiste » - Des écoles « hors contrat », pas « hors la loi »

« écoles hors contrat »

Paradoxalement, si l’instruction à l’école devient obligatoire dès septembre 2021, une partie de ces familles fera le choix de l’école privée hors contrat. Ce n’est qu’en renforçant la confiance mutuelle entre ces écoles et les services académiques que nous pourrons garantir un avenir serein, confiant et pleinement citoyen pour les enfants.La plupart de ces écoles font un travail remarquable d’accompagnement, de suivi des apprentissages, d’élaborations pédagogiques et de construction d’environnements favorables à la prolifération d’actions intelligentes et positives pour la société française.Elles sont des plateformes nécessaires dans l’écosystème éducatif actuel, elles arrondissent les angles, répondent à des besoins humains et créent des chemins solides vers une citoyenneté concrète. Elles travaillent de concert avec d’autres écoles : publiques, privées sous contrat catholiques, hors contrat catholiques, alternatives, démocratiques... Elles sont parfois elles-mêmes démocratiques ou alternatives.Elles débordent de projets, elles sont en constante évolution, elles se forment aux dernières nouveautés de l’éducation, elles développent démarches artistiques et numériques à l’école, elles sont une réelle chance pour les enfants qui les fréquentent.Voilà comment décrire la plupart de cesqui participent à enrichir le paysage éducatif français.En tant que professionnelle de l’éducation, j’espère le meilleur pour l’école de la République dans son ensemble, l’école publique et l’école privée. Peu importe le choix fait par les familles, l’ensemble des acteurs de l’éducation en France ont la même responsabilité : accompagner les élèves français à devenir des citoyens conscients de la pluralité et la richesse de leur identité, de leurs droits et de leurs devoirs.Faisons le choix de construire ensemble et non en s’érigeant les uns contre les autres.Monsieur le président, faisons le choix de la confiance, de la coopération, de l’éducation populaire, et non le choix de la méfiance, du contrôle et la division.*****(pseudonyme) est directrice d'une école musulmane hors contrat.Lire aussi :