Fin de l’instruction à domicile : face au risque d'inconstitutionnalité, le gouvernement revoit sa copie

« Évidemment, la réponse pour lutter contre le séparatisme ne se trouve pas dans l’interdiction de l’instruction en famille. C’est un écran de fumée pour faire croire à l’opinion publique que le gouvernement a la main ferme pour répondre au terrorisme. Au passage, on sème le doute entre l’islam radical et les musulmans, histoire de donner des gages aux électeurs bien à droite. On est sur un champ politique, et peu importe les dégâts collatéraux, fussent-ils au nombre de 25 000 mineurs, sans compter les fantômes. Le gouvernement n’en a cure »

« Les enfants déclarés comme instruits en famille sont les plus contrôlés de France. D’abord, parce qu’ils sont l’objet d’une double déclaration en mairie et à l’inspection académique chaque année. Et contrôlés sur la progression de leurs apprentissages au moins une fois par an. Ensuite, il est rigoureusement interdit aux familles qui ont choisi ce mode d’instruction de se regrouper pour instruire leurs enfants. Cela s’appelle une école de fait. C’est proscrit par l’article L131-5 du code de l’éducation et réprimé par le code pénal à l’article 441-7 d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Caen, Laval, Marseille, Angers, Grenoble, Béziers… bien des villes ont vu des rassemblements en faveur de l'IEF. Cette décision a aussi provoqué une levée de boucliers à Carcassonne, dans le sud de la France, où plusieurs protestataires se sont retrouvés devant le tribunal de la ville à l’appel de LED'A, Les Enfants d’abord. Dans un communiqué en date du 4 décembre, l’association dénonce une dérive autoritaire du gouvernement., dénonce-t-elle.Elle rappelle, par ailleurs, que les enfants instruits à domicile font l’objet d’un contrôle strict :