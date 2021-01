Loi séparatisme : associations, universitaires et avocats dénoncent « une grave atteinte aux liberté associatives »

« les mesures du projet de loi concernent pratiquement tous les droits et libertés publiques »

« la stigmatisation que ce projet de loi fait peser sur des personnes de confession musulmane, en raison de leur croyance ou origines supposées, en laissant croire que ce texte de loi répondrait à des enjeux de sécurité ou de "vivre-ensemble" ».

« Comment éviter que les entraves institutionnelles aux activités associatives, déjà nombreuses, souvent abusives et méconnaissant le droit, ne se multiplient à l’encontre d’acteurs qui interviennent – souvent de manière critique – dans le débat public ? »

« Dans la droite ligne de la loi sécurité globale, qui élargit les prérogatives de police à de nouveaux acteurs, Gérald Darmanin et le gouvernement voudraient aussi faire des associations des supplétifs du ministère de l’Intérieur en insérant une clause de "sauvegarde de l’ordre public" dans le contrat républicain. Dans un contexte d’urgence et aussi de surdité des autorités aux revendications citoyennes, de plus en plus d’associations ou groupes militants ont recours à la désobéissance civile non violente qui n’a pas vocation à "sauvegarder l’ordre public". Ces actions militantes n’en restent pas moins légitimes et parfois reconnues comme telles par les tribunaux au nom de la liberté d’expression. »

« loin de contribuer à la sécurité et à la cohésion nationale »

« serait contre-productive et affaiblirait les principes républicains »

« déstabiliserait l’ensemble des associations pourtant si essentielles face aux épreuves que nous traversons et pour notre démocratie »

« Le législateur français a construit au fil du temps des lois plus équilibrées qui ne demandent qu’à être appliquées. Nous surveillerons avec attention le débat parlementaire de ces prochaines semaines, tant sur le projet de loi séparatisme que sur la loi sécurité globale qui mobilise déjà largement, pour alerter les citoyennes et citoyens français sur cette dérive autoritaire que nous constatons avec effroi et inquiétude. »

Soulignant les conclusions du Conseil d’Etat qui avait estimé que, la coalition monte aussi au créneau contre, questionne-t-on.Les signataires, qui alertent sur l'imprécision des mesures annoncées, affirment que le projet de loi induit une main mise renforcée du ministère de l'Intérieur sur le monde associatif :A l’aune de ces revendications, les signataires estiment que le texte estsi elle était votée, et, concluent les signataires.Lire plus :