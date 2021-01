Séparatisme : le culte musulman, auditionné à l'Assemblée nationale, exprime ses inquiétudes et vœux

Si, rappelle-t-il, « le principe de laïcité et l’égalité devant la loi obligent à prendre des mesures applicables à tous les cultes » , imposer aux associations cultuelles d’être sous le régime de la loi 1905 n’est « pas réalisable car trop attentatoire aux équilibres » précités. Pour Mohammed Moussaoui, favorable « à titre personnel » à voir les associations gestionnaires des mosquées adopter le régime de la loi 1905 « pour inscrire le culte musulman dans le paysage cultuel français, gagner en rigueur de gestion nécessaire pour obtenir la confiance des fidèles et des donateurs et avoir droit à certains avantages dont bénéficient les associations cultuelles » , « cette évolution souhaitée doit être progressive » . Or, « les délais prévus pour la mise en œuvre du projet ne sont pas suffisants ».



« L’accentuation de certaines contraintes, plus particulièrement sur les associations à objet cultuel, pourrait être interprétée comme une suspicion généralisée à l’égard de ces associations » qui ne sont pourtant « pas le support habituel pour les activités de ceux qui veulent déstabiliser la République ».



Par ailleurs, « la multiplication des contrôles administratifs des associations à objet cultuel inquiète les associations musulmanes. L’exposé des motifs du projet de loi annonce clairement qu’il cible essentiellement les associations à inspiration islamiste » , a-t-il noté, alertant contre les « délits de faciès » visant l'ensemble des structures musulmanes. « Nous pensons que ce projet est utile, nécessaire pour lutter contre ceux qui veulent instrumentaliser l’outil associatif à des fins contraires aux valeurs de la République. Mais nous craignons que des fonctionnaires aillent utiliser cet outil là pour embêter, si j’ose dire, les bons élèves et priver de fait notre République de ces acteurs qui sont dans le même combat » , a-t-il plus tard précisé.