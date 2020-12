Conseil national des imams : les fédérations du CFCM à l’unisson contre la Grande Mosquée de Paris

« les acteurs locaux »

« une urgence et une nécessité afin que les imams puissent exercer leur mission dans un cadre clairement établi avec un statut qui les protège et qui écarte de l’imamat tous ceux qui nuisent à cette noble mission et dont le discours extrémiste et radicaux qui mettent en péril la cohésion nationale ».

« réaffirmer que les valeurs islamiques et les principes de droit applicable dans la République sont parfaitement compatibles et les musulmans de France appartiennent pleinement à la communauté nationale »,

« œuvrer en faveur d’une compréhension saine de l’islam, authentique dans sa démarche, contextuelle dans son interprétation et respectueuse de la diversité des opinions »

« s’engager par la parole et l’action à préserver de la religion musulmane de toutes les dérives »

« dans le cadre des principes et des lois de la République qui fondent l’unité et la cohésion de notre pays »

La création du CNI, dont la mise en place se fera en trois phases pour intégrermusulmans dans les régions et les départements, est présentée commeQuant à la charte du CNI, elle vise, indiquent les fédérations signataires, à, àet à rappeler que leur mission s'exerceSelon nos informations, la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles (FFAICIA), par la voix d'Assani Fassassi, est la seule à avoir ouvertement exprimé auprès du CFCM son soutien au recteur de la Grande Mosquée de Paris.