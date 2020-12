Avec une douzaine de cadres religieux, Tareq Oubrou tacle le projet de Conseil des imams porté par le CFCM

« une association indépendante, constituée uniquement d’imams, faite par des imams pour les imams »

« collaborera avec le CFCM, lequel pourra proposer quelques imams pour siéger dans l’organe dirigeant qui devra se pencher sur l’élaboration d’un consensus doctrinal minimal ; agréer des imams ; participer à la désignation des aumôniers et animer la réflexion intellectuelle musulmane »

« la troisième pièce du dispositif »

C’est le "nerf de la guerre", qui permettra de favoriser l’émancipation progressive des musulmans de France à l’égard des pays étrangers, de leur influence politique comme théologique »

« depuis huit mois que les dirigeants du CFCM veuillent bien désigner leurs représentants au sein de son conseil d’administration, comme ils s’y étaient engagés ».

« L’Etat doit accompagner cette structuration, comme il l’a fait en d’autres temps avec les autres cultes. Il peut faciliter le dialogue entre musulmans qui doit maintenant aboutir, car les palabres n’ont que trop duré. Mais, qu’il ne se trompe pas d’interlocuteurs : aux laïcs la gestion administrative du culte, aux religieux la question religieuse, à la société civile la question financière. Et à l’Etat le respect de la lettre et de l’esprit de la loi de 1905 »

En conséquence, Tareq Oubrou plaide pour un conseil national des imams de France qui soitet qui. Ce projet, il déclare y travailler depuis 18 mois.Par ailleurs, les signataires de la tribune réitèrent leur soutien à l’Association musulmane pour l’islam de France (AMIF) commedans la restructuration du culte musulman, et qui devrait se charger de s’occuper du financement. «, appuie Tareq Oubrou, indiquant au passage que l’AMIF attendLes dirigeants du CFCM et le président de l'AMIF, Hakim El Karoui, ont en effet acté en mars le principe de la création d’une association unifiée du financement du culte musulman. Depuis, selon nos informations, plusieurs fédérations freinent des quatre fers pour empêcher une quelconque avancée sur ce dossier., conclut l’imam de Bordeaux.*Tareq Oubrou est soutenu par Mohamed Ayari, imam et président du conseil des imams des Alpes-Maritimes, Mohamed Bajrafil, théologien et islamologue, Nacer Bensalem, imam de la mosquée de Montreuil (Seine-Saint-Denis), Mahmoud Doua, imam de la mosquée de Cenon (Gironde), Omar Dourmane, imam prédicateur à la mosquée de Brunoy (Essonne), Azzeddine Gaci, imam de la mosquée de Villeurbanne (Rhône), Hassan Izzaoui, imam de la mosquée de Limoges ; Mohammed El Mahdi Krabch, imam et aumônier référent des hôpitaux de l’Hérault ; Abdelali Mamoun, imam et théologien, et Tahar Mahdi, imam à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).Lire aussi :