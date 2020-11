Le Conseil national des imams du CFCM rejeté par le Conseil des mosquées du Rhône

« Lors de son

le président de la République a affirmé qu’une réforme du CFCM était nécessaire pour assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses missions. Cette annonce laissait espérer une réflexion poussée aboutissant à une réorganisation du CFCM et à une réévaluation des structures qui le compose. Malheureusement, nos espoirs se sont écroulés le 4 novembre dernier lorsque nous avons appris, contre toute attente et à la surprise générale, la création d’un Conseil national des imams »

« prise dans la précipitation par les présidents des fédérations musulmanes, nous rappelle curieusement les méthodes utilisées et surtout les erreurs commises en 2003 lors de la création du CFCM et sa réforme en 2013, et dont nous payons aujourd'hui très chèrement les conséquences »

« que renforcer le désintérêt que les musulmans de France cultivent depuis 2003 à l’égard d’une structure (le CFCM) imposée par le haut et qui ne dispose d’aucune légitimité ni d’aucun mandat de la base ».

L’annonce par le Conseil français du culte musulman (CFCM) de la création prochaine d'un Conseil national des imams (CNI) provoque une franche hostilité parmi de nombreux responsables religieux en France, au point de provoquer, entre autres réactions, la démission de Mohamed Bajrafil de sa charge d’imam. C’est au tour du Conseil des mosquées du Rhône (CMR) de se prononcer contre cette initiative., a déclaré, jeudi 26 novembre, son président Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon et opposant de longue date au CFCM. Cette décision,, indique l’instance, pour qui la création du CNI ne fera