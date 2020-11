Depuis la Grande Mosquée de Paris, une nouvelle fronde contre le CFCM s'organise

ENCADRE



« Former les cadres religieux de France et lutter contre la radicalisation, une priorité de l’islam de France » qu’a souhaité afficher le CFCM à l’issue de deux réunions de travail organisées samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre.



S’agissant de la formation des imams, l’instance a indiqué dans un communiqué « la volonté et la possibilité réelle de trouver un accord sur un cursus commun de formation » qui aura « pour finalité de former les cadres religieux de France en charge de promouvoir, d’une même voix, un islam en France pleinement ancré dans la République » . Quant à la prévention contre la radicalisation, le CFCM déclare vouloir « mener un travail théologique sur les concepts dévoyés de la religion musulmane pour mieux dénoncer leur instrumentalisation par les courants extrémistes » et « de certaines traditions qui dénaturent la pratique religieuse authentique » .



« Partant du constat que les radicalisés, souvent en rupture avec les institutions religieuses, le deviennent essentiellement à travers internet et les réseaux sociaux. Les responsables musulmans doivent s’adapter à cette situation et faire appel davantage aux techniques de communication spécifiques aux jeunes » , signifie le CFCM, qui évoque l’idée de créer « des unités chargées de déconstruire le discours extrémiste en associant les imams, les aumôniers et les éducateurs » ainsi que « des conseils religieux aux niveaux local et national » pour « renforcer l’action collective des cadres religieux et donner plus de force à leur parole » .



Face au terrorisme « qui nous touche dans nos chaires par ses manifestations meurtrières et abjectes, nous devons redoubler d’efforts pour le combattre en y associant toutes les forces vives de notre pays » . A commencer par les fédérations musulmanes qui doivent chacune dépasser les querelles de minarets qui minent depuis trop longtemps l’organisation du culte musulman, au détriment d'abord de l’intérêt des musulmans de France.