A Conflans, le recueillement solennel des représentants musulmans en hommage à Samuel Paty

« Les mosquées de France »

Une semaine après l’assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine , les représentants du culte musulman en France ont organisé ensemble, dans la matinée du vendredi 23 octobre, avant la célébration de la grande prière hebdomadaire pour les musulmans, un moment de recueillement en hommage au professeur d’histoire devant le collègue du Bois d’Aulne où il enseignait.Accompagnés des dirigeants du Conseil français du culte musulman (CFCM), des fédérations qui composent l’instance et de mosquées principalement franciliennes, des représentants des Scouts musulmans de France ont déposé une gerbe de fleurs sur laquelle fut inscrite. Une action suivie d'une minute de silence afin d’honorer la mémoire d’un homme lâchement tué par un terroriste se réclamant de l’islam.Ce moment solennel, empreint d'émotion, vient marquer encore plus fortement la solidarité des musulmans de France envers les proches du professeur et répéter leur opposition ferme au terrorisme et à l’extrémisme religieux.