Après l'assassinat de Samuel Paty - Liberté et fraternité : il est temps !

« frères de la montagne »

« Je ne peux pas demander au bon Dieu : "Tue-le !"… Pas possible ! Alors ma prière est venue : "Désarme-le, désarme-les !" Ça, j’ai le droit de le demander. Et puis après, je me suis dit : "Est-ce que j’ai le droit de demander : "Désarme-le !", si je ne commence pas par dire : "Désarme-moi et désarme-nous en communauté !" Et, en fait, oui, c’est ma prière quotidienne, je vous la confie tout simplement ; tous les soirs, je dis : "Désarme-moi, désarme-nous, désarme-les !" »

Une vie bouleversée : Journal 1941-1943

L’invincible Espérance

L’assassinat de Samuel Paty vient interpeller notre être ensemble, notre hospitalité, les fondements de notre société, la question de l’éducation, notre rapport à la religion, l’accueil des migrants. Il nous lance autant de défis pour répondre à ces questions, non plus par des discours, de bonnes intentions, mais par des actes concrets qui appellent une conversion profonde de nos manières d’être, de vivre ensemble, de faire société, d’habiter notre Maison commune.Cet appel est lancé à chacun et chacune de nous, là où nous sommes, comme citoyen(ne)s et croyant(e)s.Que nous faut-il inventer, mettre en œuvre ? Qui d’entre nous est prêt à écouter, discerner, accompagner, accueillir ? Qui d’entre nous est prêt à se confronter à la pensée de l’autre, à dialoguer, à exercer l’esprit critique et le débat ? Qui d’entre nous est prêt à s’engager auprès des enfants et des jeunes dans un travail d’éducation qui prenne en compte la personne dans toutes ses dimensions, matérielles et spirituelles ? Qui d’entre nous est prêt à lâcher son agenda pour prendre le temps de tisser la fraternité ?Faudra-t-il un autre malheur pour entrer dans l’urgence des changements à opérer ? Il n’est que temps de nous réveiller.Nous souvenant de toutes les victimes du terrorisme de par le monde, nous revient à l’esprit la prière de Christian de Chergé formulée après la visite au monastère de Tibhirine des islamistes algériens qu’il appelait les(4)*****sont membres du Service national des relations avec les musulmans (SNRM), rattaché à la Conférence des évêques de France.(1) Etty Hillesum (trad. Philippe Noble),[« Het verstoorde leven »], Paris, Éditions du Seuil, 1985.(2) (3) La Maison des journalistes, « Les limites de la liberté d’expression », ici https://www.maisondesjournalistes.org/les-limites-de-la-liberte-dexpression/(4) Christian de Chergé,, 1997, Bayard Éditions.Lire aussi :