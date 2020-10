A Bussy-Saint-Georges, un hommage interreligieux à l'initiative des musulmans rendu à Samuel Paty

Pour les responsables de la mosquée, il est nécessaire aujourd'hui de « témoigner (sa) solidarité avec le corps enseignant et d'apporter une condamnation catégorique à cet acte abject perpétré sur un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine » .



« La barbarie ne passera jamais. Alors vraiment, merci à vous tous de la communauté musulmane d’être là si nombreux, c’est quelque chose d’extraordinaire. Merci aussi aux représentants des autres communautés de l’esplanade » , a signifié, avec émotion, Claude Windisch, représentant de la communauté juive au sein de l'association de l'Esplanade des religions et des cultures. « Je crois qu’aujourd’hui, encore une fois, nous montrons que cette esplanade est véritablement habitée par un esprit de paix et d’amour des uns des autres. »



Pour Dominique Fontaine, représentant de la communauté catholique, la rencontre et le dialogue sont des clés essentiels à favoriser face au climat anxiogène ambiant. « Il serait bienvenu que l'on puisse se dire les uns aux autres, comment nous traitons la représentation de Dieu, du divin, des prophètes, des saints dans nos différentes religions. Ces différences sont vraiment intéressantes et c’est important qu’on puisse se les découvrir pour justement pouvoir transmettre aux familles, aux enfants, ce que pense chaque religion afin de pouvoir se comprendre et se respecter » , a-t-il déclaré, estimant que ce sont autant d’éléments que les religions peuvent aussi apporter au débat public.