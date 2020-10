Hommage national à Samuel Paty, un professeur devenu « un visage de la République »

Cinq jours après l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine, un hommage national a été rendu, mercredi 21 octobre, à Samuel Paty à la Sorbonne. Ce moment a été marqué par l'entrée du cercueil du professeur sur une émouvante chanson de U2 « One » , choisie par la famille, qui fut naturellement présente à cette commémoration. Avec elle, près de 400 personnes étaient invitées.



Après les lectures de trois textes en hommage à l'enseignant, ce fut au tour d'Emmanuel Macron de saluer sa mémoire, indiquant au préalable son refus de parler de la lutte contre l'islamisme radical.



« Les mots, je les ai eu. Le mal, je l'ai nommé. Les actions, nous les avons décidées. Je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et des lâches qui ont rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. De noms, eux, n'en ont même plus » , a-t-il déclaré.



Le chef de l'Etat, qui a remis la Légion d'honneur à titre posthume à l'enseignant, a concentré son discours sur un homme qui « aimait passionnément enseigner et il le fit si bien, dans plusieurs collèges et lycées jusqu'à celui de Conflans-Sainte-Honorine » .