Attentat de Conflans : Non, l’Education nationale ne s'apprêtait pas à sanctionner Samuel Paty

Non, Samuel Paty, le professeur d’histoire assassiné vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine n’était pas sous le coup de sanctions pour avoir montré les caricatures du Prophète lors d’un cours sur la liberté d’expression début octobre.Cette rumeur, montée en épingle par l'extrême droite, a été largement relayée sur les réseaux sociaux, à la faveur d'infox lancées par des militants identitaires et d'extrême droite, à commencer par Damien Rieu, cofondateur de Génération Identitaire, pour qui la rectrice de l’académie devait démissionner car elle, rapporte Libération Après son tweet, des appels à la démission de la rectrice ont été relayés par des hommes politiques comme l'élu d’extrême droite Florian Philipot qui affirmait que l'académie de Versaillesen s'appuyant sur un papier du journal d'extrême droite. Celui-ci a largement participé à la propagation de la rumeur.Sauf que ce n'est pas le cas. Une note des renseignements territoriaux des Yvelines retrace les événements précédant la mort du fonctionnaire et stipule seulement qu’un inspecteur devait lui rappeler les, sans jamais mentionner de sanctions à l’encontre de Samuel Paty. Il est également fait état dans ce rapport d’un. Pendant son cour, le professeur avait, en effet, proposé aux élèves de confession musulmane de sortir de sa classe au moment de la projection des caricatures.Le document revient aussi sur les diverses rencontres organisées entre des parents d’élèves et la principale. Une en particulier a semé le trouble : celle d’un père de famille accompagné du militant radical Abdelhakim Sefrioui. L’homme, bien connu des services de police et placé en garde à vue au lendemain de l'attentat, appelait au licenciement du professeur. Il est, en outre, apparu dans deux vidéos diffusées quelques jours avant l'assassinat de Samuel Paty, dont l’une d’elles, tournée devant le collège du Bois d’Aulne.Dans cette dernière, Abdelhakim Sefrioui disait attendre une rencontre avec la principale en compagnie d’une élève et de son père. Il déclarait, par ailleurs, s’exprimeret affirmait dans cette vidéo, que l’inspection académique comptecontre le professeur., avait-il affirmé.