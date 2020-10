Attentat de Conflans : une centaine de mosquées unies pour dénoncer « toute atteinte à la vie humaine »

« grande consternation et horreur »

« Rien ne peut justifier un tel acte, et encore moins au nom de notre religion. Nous, collectif des mosquées de France, n’accepterons jamais que chaque crime commis par un individu identifié comme musulman soit associé à l’islam »,

« toute atteinte à la vie humaine de nos concitoyens ».

« Nous exprimons notre compassion et notre solidarité à la famille de la victime, ainsi qu’à l’ensemble du corps enseignant de l‘établissement et de l’Education nationale »

« Plus que jamais, en ces moments difficiles et face à ce crime inqualifiable qui a bouleversé tout le pays, le collectif rappelle que l’unité et la cohésion nationale constituent le rempart contre ces actes abjects et toutes les dérives qui en découlent. »

Un collectif des mosquées de France, qui s’est constitué après le contrôle de la mosquée Omar à Paris le 3 octobre, a fait part de saface au crime dont a été victime Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine.Cette position, rendue publique après une réunion organisée en visioconférence dimanche 18 octobre, a été avalisée par les quelque 80 associations et instances membres du collectif, parmi lesquels des mosquées pour la plupart mais aussi des Conseils régionaux du culte musulman (CRCM) et des fédérations membres du Conseil français du culte musulman (CFCM).ont-ils affirmé, dénonçant, fait part le collectif.Lire aussi :