France - Turquie : une crise diplomatique majeure sur fond d'instrumentalisation de la lutte contre l'islamophobie

« À l’absence de toute marque officielle de condamnation ou de solidarité des autorités turques après l’attentat terroriste de Conflans Sainte-Honorine, s’ajoutent désormais depuis quelques jours une propagande haineuse et calomnieuse contre la France, témoignant d’une volonté d’attiser la haine contre nous et en notre sein, et des insultes directes contre le président de la République, exprimées au plus haut niveau de l’État turc »

« Ce comportement est inadmissible, a fortiori de la part d’un pays allié. L’ambassadeur de France en Turquie a en conséquence été rappelé et rentre à Paris dès ce dimanche 25 octobre pour consultation. »

« examiner sa propre mort cérébrale »

« mort cérébrale »

Avant cette dernière déclaration, Jean-Yves le Drian, ministre des Affaires Etrangères, n’a pas manqué de réagir contre les attaques du président turc., a-t-il appuyé.Cet acte diplomatique rare met en exergue des relations franco-turques qui n'ont eu de cesse de se dégrader ces derniers mois. En novembre 2019, le président turc avait déjà lancé des attaques personnelles contre Emmanuel Macron en lui demandant d'quand ce dernier avait déploré lade l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).Plusieurs dossiers brûlants viennent aussi alimenter les tensions entre les deux pays. On peut noter leurs passes d’armes au sujet des conflits en Libye, en Syrie et dans le Haut-Karabakh où s'opposent l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ou encore la fin du système des imams détachés à laquelle la France entend mettre fin d'ici à 2024. Un souhait d'Emmanuel Macron réitéré lors de son discours contre le séparatisme islamiste début octobre.