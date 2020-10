De l’éthique de la responsabilité contre l'esprit victimaire

« Il faut tout refuser aux musulmans en tant que communauté et tout accorder aux musulmans en tant qu’individus. »

« nous avons-nous-mêmes construit notre propre séparatisme ».

Evitons à tout prix le sérieux écueil de mener des actions ou de tenir des propos qui, sans le dire, s'inspirent des pays où les communautés sont officiellement reconnues et avec lesquelles ils existent des accommodements raisonnables. Dans notre pays et son histoire particulière avec les religions, l'éthique de la responsabilité devrait tout au contraire nous conduire à adopter des accommodements raisonnables à l'échelle individuelle et non communautaire pour faciliter le vivre ensemble et surtout le faire ensemble. Nous pouvons paraphraser et reprendre à notre compte cette déclaration de Clermont-Tonnerre faite lors de la Révolution française et adressée aux juifs :La bataille culturelle est fort heureusement déjà engagée. De nombreux acteurs, intervenants et associations que suit depuis de nombreuses années SaphirNews.com sont non seulement dans l'esprit de responsabilité, mais aussi dans un enthousiasme et une énergie positive pour construire cet islam de France. Ne pas les amalgamer avec les islamistes leurs serait d'une grande aide. Ce serait également un levier puissant dans la lutte contre l'islam radical.Enfin, comme l'a exprimé le président de la République Emmanuel Macron aux Mureaux,C'est pourquoi la lutte contre le séparatisme islamiste n'en sera plus forte que si l'État tient ses promesses républicaines au travers d'un véritable plan Marshall en matière de politique de la ville sur les volets du logement, de l'éducation, de l'emploi et des luttes contre les discriminations. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la République doit insuffler l'espérance dans chaque quartier de France pour bâtir une confiance solide de nature à renforcer cette cohésion nationale que nous appelons de nos vœux.