Propos de Macron sur les caricatures : la France appelle à cesser les appels au boycott des produits français

« dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine »

« à des fins politiques »

« à lutter contre l'islamisme radical, et à le faire avec les musulmans de France, qui sont partie intégrante de la société, de l'histoire et de la République françaises »

« En conséquence, les appels au boycott sont sans aucun objet et doivent cesser immédiatement, de même que toutes les attaques dirigées contre notre pays, instrumentalisées par une minorité radicale »

« Les ministres ainsi que l'ensemble de notre réseau diplomatique sont entièrement mobilisés pour rappeler et expliquer à nos partenaires les positions de la France, notamment en matière de libertés fondamentales et de refus de la haine, appeler les autorités des pays concernés à se désolidariser de tout appel au boycott ou de toute attaque contre notre pays, accompagner nos entreprises et assurer la sécurité de nos compatriotes à l'étranger »,

Ces appels au boycott et à manifester contre la France, relayés par les réseaux sociaux, a dénoncé, dimanche 25 octobre, le Quai d'Orsay, qui déplore l'instrumentalisation des propos tenus par le président de la République lors de l'hommage national à Samuel Paty et lors de son discours aux Mureaux début octobre. Un discours qui vise, indique-t-on, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Les conséquences des appels au boycott, signe que l'image de la France est bien écornée, sont encore difficilement perceptibles sur le plan économique. Elles dépendront assurément de l'ampleur que ces mouvements pourraient prendre dans les prochains jours et s'ils finissent ou pas par être adossés officiellement par des Etats.