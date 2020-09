Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du coronavirus, par Pascal Boniface

« structurel »

« révolue »

« Et si le monde occidental apprenait la modestie ? »

« le sentiment de supériorité du monde occidental a bien sûr joué dans la non-prise en compte de ces multiples alertes. Elles ne pouvaient être que virtuelles pour le monde "riche". Ces pandémies ne pouvaient qu'être limitées à l'Asie ou à l'Afrique ; c'était l'affaire de pauvres, des sous-développés, des pays faits de taudis et de population entassées, aux habitudes alimentaires déplorables, du manque d'hygiène et d'un système sanitaire peu performant ».

« A prendre le reste du monde de haut, nous contribuons d'une certaine manière à notre propre affaiblissement, une telle attitude étant désormais inacceptable aux yeux du reste du monde. »

« à commettre des erreurs regrettables et coûteuses »

« global player »

« global payeur »

« de nous situer sur le terrain des valeurs ».

« le multilatéralisme peut prévenir de nouvelles crises »

« pourrait être à l'origine d'une alliance des multilatéralismes, à condition d'accepter de se démarquer d'une solidarité occidentale avec les États-Unis qui l'entrave »

Géopolitique du Covid-19

Son dernier livre s’inscrit résolument dans la continuité de « Requiem pour le monde occidental » (Eyrolles, 2019), qui se présente comme un plaidoyer en faveur d’une sortie de la dépendance stratégique et sécuritaire de l’Europe vis-à-vis des Etats-Unis. Le Covid-19, par ailleurs révélateur d'un duel sino-américain, l’y invite plus que jamais au regard de la gestion chaotique de la crise sanitaire par un Donald Trump prêt à toujours autant d'excès pour remporter la course à la Maison blanche en novembre.Dans la continuité de ses analyses, il souligne combien la domination du monde occidental est. Avec cette question qui mérite d'être posée :Une question rhétorique qui appelle à une réponse par l’affirmative. Car, dit-il, face au Covid-19,Et une évidence :Cette attitude conduit, en outre, les dirigeants occidentaux. Tel fut le cas lors de l'émergence du Covid-19, qui a fait plus de 400 000 morts en Europe et en Amérique du Nord sur les 850 000 décès enregistrés dans le monde en date du 1er septembre.Néanmoins, contrairement aux Etats-Unis, Pascal Boniface estime que l’Union européenne, sans être glorieuse, ne sort pas honteuse de la crise. Une UE qui doit aujourd’hui se poser enplutôt qu'enmais aussi adopter une attitude rationnelle à l’égard des ambitions de pays qualifiés parfois à tort d’émergents comme la Chine, sans se contenterParce que, la crise du Covid-19pose ainsi un diagnostic lucide sur le monde à l’ère Covid-19.