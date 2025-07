Points de vue Hommage à l'écrivain et traducteur belge Charles-André Gilis Rédigé par Conscience soufie | Mercredi 16 Juillet 2025





Le 3 juillet 2025, Charles-André Gilis, aussi appelé Abd ar-Razzâq Yahyâ, a quitté ce monde à l'âge de 91 ans pour rejoindre la Source de toute vie, que Dieu lui fasse Miséricorde.



Il fut le continuateur des études akbariennes dans l’esprit traditionnel impulsé par Ivan Aguéli, Frithjof Schuon et Michel Vâlsan au siècle précédent. Ses écrits, comme ceux des illustres personnages que nous venons de citer, sont fortement marqués par la terminologie forgée par René Guénon, dont les intuitions fulgurantes ont facilité grandement l’accès aux différentes traditions religieuses de l’humanité, dévoilant la loi des correspondances qui les unifiaient toutes en raison de leur origine commune.



Belge d’origine, il connaissait bien les traditions spirituelles africaines et particulièrement celles de la région des Grands Lacs, régions dont les liens historiques avec la Belgique sont connus.

Ce qu'il laisse en héritage



L’homme avait les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités, comme tout un chacun. Mais il appartient aux croyants de considérer la grandeur d’un homme à ce qu’il laisse en héritage, un héritage en l’occurrence incontournable pour toute personne qui voudrait se plonger dans l’étude sérieuse d’Ibn Arabî et du soufisme en son mode d’expression spéculatif.



C’est à ce titre que nous invitons nos lecteurs à découvrir plusieurs de ses ouvrages :



- Marie en Islam , Éditions Traditionnelles, 1990.



- Les Trente-six attestations coraniques de l’unité, commentées , par Ibn ‘Arabî, al-Bustane, 1994.



- Métaphysique de la Zakât , Le Turban Noir, 2008.



- Les 7 étendards du Califat , Éditions Traditionnelles, 2004.



- L’Esprit universel de l’Islam, Al-Bouraq, 1998.



- Le Livre des Chatons de la Sagesses , traduction commentée de Fusûs al-Hikam d’Ibn ‘Arabî, al-Bouraq, 1999.



- Petit traité d’al-Haqq, Le Turban Noir, 2010.



