Des fédérations musulmanes unies pour dénoncer le boycott anti-français et réfuter la notion d’islamophobie d’Etat (vidéo)

« Il y a des moments où nous devons être solidaires avec notre pays qui subit, depuis quelques semaines, des attaques injustifiées. Cette situation renvoie chaque citoyen à sa conscience et à ses responsabilités. »

« du terrorisme et de toute forme de violence qui s'exprime au nom de notre religion ».

Depuis la Grande Mosquée de Paris, des fédérations musulmanes et des mosquées ont adressé, lundi 2 novembre, deux jours après l’interview d’Emmanuel Macron sur Al Jazeera, une déclaration à la presse dénonçant les attaques contre la France et faisant front contre le terrorisme et l’extrémisme.Dans le texte signé des représentants de la Grande Mosquée de Paris, du Rassemblement des Musulmans de France (RMF), de la Grande Mosquée de Lyon, de la Fédération française des associations islamiques africaines des Antilles et des Comores (FFAIACA) et de la Coordination des associations musulmanes de Paris qui comprend les mosquées du 12e, du 15e et du 19e arrondissement de la capitale, il est question d’une quadruple condamnation, à commencer par leur condamnation sans appel