Conseil des imams : face aux accusations de la Grande Mosquée de Paris, des voix indignées du CFCM s'expriment

« Cela étant dit, le CNI se mettra en place »

« car les musulmans de France l’attendent, c’est important pour donner une reconnaissance et une légitimité aux imams qu’ils n’ont pas eu jusqu’à présent »

« revenir à plus de lucidité et de raison car elle reste une composante importante de l’islam de France ».

« l’agenda politique nous dicte nos priorités ». « Mais ça ne peut pas fonctionner. La preuve, c’est qu’on arrive à cet échec, qui est collectif. On a voulu mettre un chronomètre sur nos têtes qui ne correspond pas aux attentes de notre communauté en ce moment. En réalité, l’élaboration d’une charte ou la constitution d’un conseil des imams n’est pas la priorité actuelle des musulmans »

« Et c’est toujours la même question : si on ne sollicite pas la base, comment voulez-vous que la base l’accepte ? »

« ce n'est pas fini. Je recevrai séparément les différentes fédérations qui forment le CFCM début janvier »

« Il vaut mieux que deux ou trois fédérations signent un texte qui respecte clairement les valeurs de la République plutôt qu'une mouture light soit signée par tous les participants d'une photo de famille. »

« On va se donner le temps qu'il faut »,

, affirme Fatih Sarikir,. Le représentant de Milli Görus en appelle à la GMP àHamadi Hamami préfère laisser l’avenir dire ce qu’il en sera du projet du CNI. Si celui-ci est bien sur la table du CFCM depuis des années, le président de Foi & Pratique déplore la situation dans laquelle se trouve actuellement l’instance représentative du culte musulman, à savoir celle où, tranche-t-il.Du côté de la présidence du CFCM, la création du CNI, qui devra passer par l’adoption d’une charte, demeure une priorité. Du côté du ministère de l’Intérieur non plus,, a fait savoir au Parisien Gérald Darmanin. Avant d’ajouter :Une déclaration qui ressemble fort à un soutien à la démarche de la GMP. Au détriment du travail collectif au CFCM ?a signifié le ministre. Les tractations en vue de faire converger les positions des uns et des autres s'annoncent difficiles.Lire aussi :