Loi séparatisme : face aux débats anti-voile, Souad Zitouni dénonce « le tribunal contre l’islam et les musulmans » (vidéo)

« J’ai l’impression d’être depuis tout à l’heure devant un tribunal, le tribunal contre l’islam et les musulmans. Et malheureusement, il n’y a pas les accusés qui ne peuvent pas se défendre »

« En faisant ce que vous faites, en leur limitant (aux femmes portant le voile, ndlr) l’accès dans l’université, dans les transports ou l’espace public, vous enfreignez même ces principes de liberté, égalité, fraternité. Vous ne leur laissez même pas le choix de choisir. C’est cela qui est difficile et incompréhensible »

« le vivre-ensemble ne veut pas dire le vivre-pareil ».

« C’est assez incroyable de pouvoir légiférer sur une liberté fondamentale, celle de croire et de ne pas croire. La République est laïque, on doit la protéger et elle s’applique à tout le monde. (…) Ne ramenons pas le débat à un débat sur le tissu mais revenons sur des choses plus essentielles. Cette loi est une loi contre la radicalisation, pas une éradication du fait religieux. »

L’examen du projet de loi contre le séparatisme tourne aux sempiternels débats autour du voile que des parlementaires du groupe des Républicains veulent interdire dans l’espace public. Plusieurs députés ont fait part de leur exaspération, à l’image de M’Jid El Guerrab. , a tancé, mercredi 3 février, la députée LREM du Vaucluse, Souad Zitouni., a déploré cette avocate, rappelant que