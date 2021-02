Du Rhône à l'Eure-et-Loir, la contestation monte dans les mosquées de France contre la charte des imams

« les engagements éthiques et déontologie de l’imam, notamment son attachement profond aux valeurs universelles qui fondent notre République ainsi que son attachement au principe de laïcité garant de la liberté de conscience et du respect de la diversité des convictions et des pratiques religieuses ».

« réalisée sans la moindre concertation avec les imams comme avec les fidèles musulmans »

« Nous ne souhaitons pas, en apportant notre nom ou notre caution à des textes qui posent problème, sur le fond comme sur la forme, légitimer ou participer à la criminalisation de nos concitoyens, notamment musulmans »

« Cela reviendrait à mettre en péril les principes fondamentaux (état de droit, laïcité, égalité...), tout en répondant à des objectifs politiques aux antipodes de nos valeurs. »

« regret »

« n’ont nullement été concertés ni associés dans le processus qui a conduit à la rédaction de cette charte et la mise en place du CNI »

« Nous avons la conviction que les bonnes réformes sont celles qui doivent être concertées, débattues par les principaux acteurs de terrain à savoir les imams et les associations locales. Les décisions aussi importantes que celles annoncées aux principaux concernés par voix médiatique ne peuvent être le résultat d’une volonté unilatérale dans une temporalité aussi courte ou l’on demanderait aux associations de signer et valider un texte et des décisions pour lesquelles ils n’ont en rien été associé »,

« concerter les associations locales et départementales afin qu’elles puissent exprimer leurs positions ».

Les mosquées d'Eure-et-Loir sont loin d'être les seules à contester la charte. Tandis que la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG) a récemment lancé le hashtag #TouchePasAMonImam pour appuyer la fronde contre la charte, le Conseil théologique des imams du Rhône (CTIR), qui s'est clairement positionné contre la charte des imams avec le Conseil des mosquées du Rhône (CMR), a décidé d'adopter leur propre charte dressantQuelque 500 personnes, dont 100 imams, ont également signé une « tribune de la dignité » parue sur Médiapart le 9 février pour indiquer leur refus de signer le document contesté et dénoncer une démarche, estiment les signataires.La contestation se fait également entendre parmi des Conseils régionaux du culte musulman (CRCM), à l'image de celui de Midi-Pyrénées qui a signifié, dans un communiqué en date du 1er février, sonde constater que sa structure, de même que les instances départementales et locales musulmanesdéclare le CRCM, faisant valoir leur responsabilité de*Les mosquées d'Eure-et-Loir signataires du communiqué portant refus de signer la charte sont la mosquée Sunna de Dreux, la mosquée At-Tariq de Dreux, la mosquée Ibadoullah de Dreux, la mosquée Omar de Dreux, l'Association culturelle franco-turque de Dreux, la mosquée des Bergeronnettes, la mosquée Daawa de Vernouillet, la mosquée Baraka de Saint-Lubin des Joncherets, la mosquée Nousra de Chartres, la mosquée Al-Mouhsinine de Lucé, la mosquée Assalam de Mainvilliers, la mosquée Er-Rahma d'Auneau, la mosquée Taqwa de Gallardon, la mosquée Assalam de Châteaudun, et la mosquée de Nogent-le-Rotrou.