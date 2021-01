L'adoption de la charte des valeurs du Conseil des imams annoncée au CFCM : oui, mais pas tout à fait

Quelles sont les grandes lignes sur lesquelles toutes les fédérations s'accordent ? Cette charte réaffirme, entre autres, « la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République, dont la laïcité, et l’attachement des musulmans de France à leur citoyenneté pleine et entière » et « rejette l’instrumentalisation de l’islam à des fins politiques ainsi que l’ingérence des Etats dans l’exercice du culte musulman » .



La charte réaffirme aussi « le principe d’égalité devant la loi oblige tout citoyen dont le musulman de France à inscrire son vécu dans le cadre des lois de la République garantes de l’unité et la cohésion de notre pays » , de même que « le principe d’égale dignité humaine dont découle l’égalité femme-homme, la liberté de conscience et de religion, l’attachement à la raison et au libre-arbitre, le rejet de toute les formes de discrimination et de la haine de l’Autre » .



La charte stipule par ailleurs que « les actes hostiles aux musulmans de France et aux symboles de leur foi est l’œuvre d’une minorité extrémiste qui ne saurait être confondu ni avec l’État ni avec le peuple français » . En d'autres termes, selon nos informations, les dénonciations d'un « racisme d'Etat » sont ainsi clairement rejetées dans le texte, estimant qu'elles relèvent de « la diffamation » .