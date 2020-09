« Un pays qui se tient sage », un documentaire autour des violences policières qui rappelle à l'ordre

« Diriger un pays, ce n’est pas se tenir en haut de la verticalité que vous aimez tant »

« La police, c’est le pompier de l’Etat »

« Maintenir l’ordre, c’est protéger les institutions »

« L’idée n’était pas, au fond, de mettre mal à l’aise le spectateur mais plutôt de bien lui faire prendre conscience de l’extrême dureté des violences, de leur caractère soudain, aléatoire, injuste »

« Voilà une classe qui se tient sage. »

... Plus que de mots, les intervenants assènent des phrases coup de poing, aussi percutantes que les images montrées sur grand écran., explique le réalisateur. Mais face à ces constats implacables et aux accès de colère, le mur de l’impunité semble ne pas céder.Du non-lieu confirmé pour le gendarme responsable de la mort de Rémi Fraisse en 2014 à l’affaire Adama Traoré, en passant les soubresauts de l'affaire Benalla lorsqu'il avait usurpé la fonction de policier et tabassé des manifestants en 2018, David Dufresne revient sur ces épisodes médiatiques qui ont fragilisé les relations entre l’Etat et sa population.De fait, le réalisateur rappelle que protester contre l’impunité policière, c’est avant tout remettre en cause la puissance de l’exécutif. Un constat illustré par l’échange entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron au sujet des violences policières en France et que le journaliste a intégré à son documentaire. Une puissance qui ouvre la voie à des dérives, de celles qui provoquent l'indignation comme l'interpellation, en décembre 2018, de dizaines de lycéens à Mantes-la-Jolie (Yvelines) que les policiers ont forcé à se mettre à genoux. Un policier, derrière son casque, un sourire dans la voix, avait alors déclaré :Cette phrase, David Dufresne ne l’a pas oublié. Et il a souhaité qu’on ne l’oublie pas non plus car elle révèle sans doute des fractures sociales, des inégalités et une réalité trop souvent omise : la liberté et la justice ne sont jamais acquises, même en République.