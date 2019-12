De Mantes-la-Jolie Ã  Paris, des mÃ¨res Â« dÃ©ter Â» en marche contre les violences policiÃ¨res

« marche des mamans »

« Mamans déter contre Castaner. Plus jamais à genoux »

« Parce que j'ai des enfants, que je ne me crois pas à l'abri et que je n'oublie pas d'où je viens, je marcherai demain 8 décembre aux côtés du Collectif de défense des jeunes du Mantois et d'Amal Bentounsi »

Un an après l'interpellation choc de 151 lycéens de Mantes-la-jolie (Yvelines) en marge du mouvement de protestation lycéen, leurs mères ont manifesté, dimanche 8 décembre à Paris, pour dénoncer les violences policières subies par leurs enfants.A l'appel du Collectif de défense des jeunes du Mantois qui réunit les familles, et malgré les grèves qui entravent bien des déplacements, un millier de personnes ont manifesté au départ de Barbès en soutien à leur combat pour obtenir justice face à ce que les lycéens ont vécu comme une humiliation. Ces jeunes, interpellés le 6 décembre 2018, avaient été mis à genoux, les mains sur la tête, et étaient restés dans cette position durant plusieurs heures, dans le froid.Tout au long de la, les slogans contre l'arbitraire policier ont été scandés sans relâche. Arrivées à la Place de la République, les mères, avec des manifestants, se sont agenouillées., lisait-on sur l'une des banderoles du cortège, qui résume bien l'état d'esprit du collectif à l'initiative d'une marche mémorable pour ses membres.Dans la foule, Kery James a été remarqué. Le rappeur engagé avait appelé à participer à la manifestation parisienne., la fondatrice du collectif Urgence notre police assassine dont le frère a été tué par un policier en 2012, avait-il fait valoir la veille sur les réseaux sociaux.