Ahmed Sylla : Â« Toutes les voix comptent Â» contre le racisme et les violences policiÃ¨res (vidÃ©o)

« besoin de (s') exprimer sur des sujets importants ». « Je n'ai pas l'habitude de le faire sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui je pense que c'est nécessaire »

« C'est triste qu'il ait fallu une mort de plus (George Floyd, ndlr) pour qu'enfin on prenne conscience des violences policières, qu'on prenne conscience des actes racistes et des discriminations que vivent les Noirs »

« on ne vous demande pas de vous excuser en tant que Blanche. D'ailleurs, personne ne demande à aucune autre personne de s'excuser de ce qu'elle est mais, au contraire, de soutenir une cause noble. Il s'agit de s'en sortir tous par le haut. Il s'agit de traiter de façon égalitaire tous les citoyens. Une mort injuste doit susciter l'indignation et rien d'autre. Au minimum, le recueillement ou le silence mais pas les accusations »

« comme pour justifier leur triste sort ».

« Si aujourd'hui, on demande à la police être exemplaire, (…) c'est pour qu'elle soit à l'image de ce qu'elle devrait représenter. Parce qu'on se fait une haute idée de ce que devrait être la police »

« il ne devrait pas y avoir deux camps ». « On n'est pas dans un match de foot ; à la fin, il n'y aura pas de perdant. C'est au contraire toute la société qui va gagner. »

« Il ne faut minimiser aucun acte, de celui qui poste un statut Facebook, de celui qui tweete à celui qui porte une pancarte, de celui qui signe ou qui relaye une pétition ou de celui qui prie tout simplement. Aujourd'hui, toutes les voix comptent. On a tous un rôle à jouer et vous êtes à la hauteur de ces enjeux donc il ne faut rien lâcher »

Face aux mobilisations contre le racisme et les violences policières en France et dans le monde, de nombreuses personnalités et artistes ont exprimé leurs vues sur ces sujets. Ahmed Sylla en fait partie et a exprimé son, indique l’humoriste dans une vidéo (plus bas) publiée sur Facebook dimanche 14 juin, au lendemain de la grande manifestation parisienne contre les violences policières. , signifie Ahmed Sylla au cours d'un message empreint d'humanisme.À Marion Maréchal-Le Pen,, lance-t-il, s'indignant de voir être utilisé les casiers judiciaires de certaines victimes de violences policières, dit encore celui pour qui, conclut-il.