Présidentielle 2022 : l’appel au vote des musulmans lancé depuis les mosquées du Rhône

« Oui, les musulmans étaient venus partager avec leurs compatriotes ces moments sombres de l’histoire que la France a connue »

« Ils étaient aussi dans les usines pour assurer "le grand remplacement" de ceux qui étaient appelés par le Service du Travail Obligatoire (STO) ou déportés dans les camps de concentration nazis. Les musulmans ont versé leur sang pour sauver la France et, plus tard, ils verseront leur sueur pour la reconstruire »

« Non ! Les musulmans de France ne sont pas des citoyens de seconde zone. Non ! Les musulmans ne sont pas là par le fait du hasard mais par le fait de cette l’histoire commune qui s’est construite depuis plus d’un siècle. »

« par le choix du président »

« rien dans les textes fondateurs de l’islam ne s’oppose »

, rappelle Kamel Kabtane, citant des épisodes marqués par de hauts faits d’armes de soldats musulmans lors de la bataille de Verdun et du Chemin des Dames pendant la Grande Guerre ou encore à la libération de la France du joug du nazisme. , ajoute-t-il.Parce que les musulmans doivent tout autant se sentir concernés que les autresqui engage l’avenir du pays pendant les cinq prochaines années, l’appel au vote leur est lancé. Ces déclarations du CMR sont faites quelques heures après la prise de parole du recteur de la mosquée de Villeurbanne, Azzedine Gaci rappelant sur Saphirnews en quoià la participation électorale des musulmans.Lire aussi :