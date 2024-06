Législatives 2024 : Eric Ciotti veut une alliance des droites avec le RN, LR en crise

« trop faible »

« Alors que nous étions sur le point de finaliser un accord (…), Jordan Bardella m'a informée cet après-midi d'un changement de position et du refus du RN du principe même d'un accord »

