Législatives 2024 : un front populaire de gauche lancé contre l'extrême droite

La Nupes est morte, vive le front populaire ! Les quatre principaux partis de gauche ont acté, lundi 10 juin, le principe de candidatures uniques dans chaque circonscription afin de faire barrage à Renaissance et à l'extrême droite lors des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet.Insoumis, socialistes, écologistes et communistes se sont mis d'accord pour lancer un nouveauau lendemain des élections européennes et de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.Face à, La France insoumise, le Parti socialiste, les Écologistes, le Parti communiste, Place Publique, Générations entendent porter ensemblepour, lit-on dans un communiqué commun.Ce dernier fait écho à l'appel des syndicats à manifester dans les prochains jours afin deLire aussi :