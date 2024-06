Voter est un droit, un devoir et une responsabilité éthique

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »

La démocratie représentative est notre bien le plus précieux. C'est le meilleur moyen que nous ayons pour débattre et participer à la vie publique. Elle doit être vécue, entretenue et préservée en permanence. Manifestement, les inquiétudes traversent toutes les communautés, y compris la communauté musulmane, car les enjeux sont considérables dans un monde devenu dangereux en raison des guerres et des tensions géopolitiques. Le principe directeur devrait être la dignité égale des êtres humains, appelés aux mêmes droits et invités au respect mutuel, à la solidarité, à la justice et à la fraternité.Le pouvoir d'achat, les services publics, la laïcité, l'immigration et la sécurité sont des préoccupations partagées par tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Nous rejetons la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme et toute forme d'extrémisme. Nous refusons toute suspicion jetée sur la loyauté des citoyens musulmans envers leurs concitoyens et envers la nation française.On ne peut que déplorer la violence qui a marqué certains débats politiques et médiatiques. Les valeurs de la République – liberté, égalité, fraternité – et le principe de laïcité empêchent toute stigmatisation de l'autre pour ce qu'il est, toute exploitation ou toute surenchère dans les revendications et les souffrances. En ces temps incertains, la moralisation de la vie publique est plus nécessaire que jamais. Toute démagogie opportuniste qui cherche à capitaliser sur la colère, l'anxiété et la peur pour stigmatiser l'autre est inacceptable. Ne devrions-nous pas rappeler le premier article de la Constitution qui reflète une idée de la France et de nos valeurs :Cultivons l'espoir d'une vie meilleure, vivons la fraternité et votons en notre âme et conscience.*****est membre correspondant de l'Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.