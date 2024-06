Législatives 2024 : les mosquées du Rhône se mobilisent contre l'extrême droite

L'heure est grave.Dimanche dernier, l'extrême droite a recueilli près de 40 % des suffrages aux élections européennes. Cette situation est grave. Aujourd’hui, l’extrême droite est aux portes du pouvoir et nous sommes à présent au pied du mur. Face à la menace de l’arrivée au pouvoir du RN et, demain, face à un gouvernement d’extrême droite, les conséquences seraient catastrophiques pour notre communauté et pour la France.Il va nous falloir nous mobiliser et utiliser les moyens que nous donne notre citoyenneté, le droit de vote ! C’est pourquoi, les 30 juin et le 7 juillet 2024, il va nous falloir aller voter !Nous mobiliser et mobiliser autour de nous.Mobiliser et inciter le maximum de personnes à se déplacer pour aller voter.En cas d'impossibilité, donner vos procurations à vos amis à vos familles.Chaque voix compte !Aujourd’hui, faire barrage au RN aux prochaines élections est un devoir pour chacun d’entre nous et ne pas voter, c’est donner à l’extrême droite islamophobe et raciste une voix de plus !Alors ne restons pas les bras croisés et ne laissons pas aux autres la possibilité de décider de l’avenir de notre pays, de notre communauté et de celui de nos enfants.L'heure est grave !Ne jouons pas avec l’avenir de nos enfants !Ô Allah, soit témoin que nous avons transmis le message.Lire aussi :Et aussi :