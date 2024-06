L’abstentionnisme, fossoyeur de la démocratie

Cependant, le « réveil citoyen », à défaut de « révolution citoyenne » qui devra avoir lieu au travers de l’adoption d’une loi de réforme électorale et de définition d’un nouveau statut de l’élu, se traduit par la prise de position de personnalités du monde sportif et culturel, mais aussi des influenceurs à faire barrage à l’extrême droite. Dans le même temps, à l’instar des médias d’opinion et de propagande des idées nauséabondes de l’extrême droite, certains journalistes ont déjà fait allégeance aux dirigeants du RN, observable au travers de leurs méthodes de questionnement musclées visant à mettre en difficulté les hommes et femmes politiques de gauche, sans épargner non plus les membres du gouvernement actuellement en place.Il est à souligner que certaines voix de la majorité présidentielle se sont d’elles-mêmes décrédibilisées en se prononçant contre l’idée d’un désistement républicain en cas de confrontation, au second tour, d’un candidat du « Nouveau Front Populaire » face au candidat du Rassemblement National.De La Réunion d’où j’écris, du rassemblement multiculturel qui est notre champ d’action politique, du dialogue permanent et pluriel que les forces vives ont su instaurer, fier de notre modèle sociologique mosaïque, sans toutefois nier les difficultés d’accès à l’emploi de nos jeunes ni les problèmes cruciaux de logement qui dégradent les conditions d’une coexistence sociale apaisée et sereine, j’exhorte tous les esprits vaillants et clairvoyants à œuvrer dans l’Hexagone, à l’étranger tout comme dans les Outre-Mer, à ne pas se laisser dissiper par l’usure et la fatigue du devoir civique du vote, à faire usage de leur pouvoir personnel précieux en ne permettant pas une vague bleu marine de déferler sur la France black-blanc-beur, sur cette France de 1998 et de 2018 qui transcende les clivages ethniques pour faire gagner notre Nation, l’honorer et la faire rayonner au-delà de nos frontières.L’abstentionnisme, au-delà d’être le fossoyeur de la démocratie, ne doit pas rendre amnésique celles et ceux qu’il a éloigné des urnes sur le climat des années 1930 et la reproduction de la chasse à l’homme qui sera lancée dès le soir d’une élection. Un scrutin dont le résultat serait la victoire du camp de celles et ceux qui se sont trompés de colère en faisant d’une catégorie de la population le bouc-émissaire idéal de tous les maux de notre Nation, en assimilant immigration et islam et en recourant aux théories du choc des civilisations, du grand remplacement et de la vague migratoire subversive qu’il convient certes de réguler, mais, pas par une « rémigration ». Gageons que les urnes parlent avec sagesse et raison.*****est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).Lire aussi :