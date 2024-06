Législatives 2024 : des centaines de milliers de manifestants dans la rue contre l'extrême droite

« ceux qui l’ont placé aux portes du pouvoir »

« Unis à Paris contre l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir. Les élections législatives qui arrivent sont un référendum contre le fascisme et contre ses alliés macronistes, qui l’ont porté aux portes du pouvoir après avoir abîmé la démocratie, détruit les droits sociaux, et voté des lois dignes du RN »

A l'appel de syndicats, d'associations et de partis de gauche rassemblés sous la bannière du nouveau Front populaire, des centaines de milliers de personnes ont défilé à travers la France contre l'extrême droite samedi 15 juin, à deux semaines du premier tour des élections législatives prévues le 30 juin.Tous étaient mobilisés non seulement contre le Rassemblement national mais aussi contre, a fait savoir en ce sens le député sortant de Paris, Aymeric Caron.Les soutiens à la cause palestinienne ont également rallié la manifestation afin de continuer à alerter sur la tragédie en cours à Gaza. Plus de 37 000 morts ont été enregistrés dans l'enclave sous blocus.Dans la capitale où le rassemblement s'est déroulé dans le calme, ils étaient 250 000 manifestants selon les organisateurs, 75 000 selon la préfecture de police de Paris. La CGT a comptabilisé 640 000 manifestants au sein de 182 rassemblements en France, quand les autorités en ont dénombré 250 000.