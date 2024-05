L'île de La Réunion, conscience spirituelle de la France

Cependant, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les comportements déviants d'une jeunesse dénuée de tout lien de parentalité qui œuvre à des agressions sur les riverains de leur quartier. Ces actes de violence et de délinquance sont inacceptables et nuisent à la cohésion sociale et à l'image de notre île.Nous nous refusons à toute « fayardisation » de notre île, c'est-à-dire à une vision réductrice et stigmatisante de La Réunion qui ne prendrait en compte que ces comportements déviants et qui occulterait tout le reste. Nous devons au contraire lutter contre ces phénomènes en agissant sur les causes profondes de la délinquance et en proposant des alternatives positives et constructives aux jeunes en difficulté.Il est de notre responsabilité à tous, élus, associations, citoyens, de nous mobiliser pour préserver et promouvoir notre vivre-ensemble exemplaire, tout en luttant contre les comportements déviants qui menacent notre cohésion sociale. Nous devons être vigilants, solidaires et créatifs, pour que La Réunion reste une terre de fraternité, de diversité et de paix.Vive La Réunion, conscience spirituelle de la France !*****est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).Du même auteur :