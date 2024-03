Face aux drames de l'Histoire, le mois du Ramadan nous dit combien notre temps est prÃ©cieux

Oui, Ramadan commence, et des milliers de personnes ont déjà péri de la folie meurtrière d’hommes qui, de part et d’autre, n’ont ni foi, ni loi, ni Dieu, ni Maître, qui sont sans état d’âmes face à la barbarie, des bataillons entiers fanatisés par l’obsession aveugle et jouissive des canons. Une barbarie commise par les uns au nom de l’oppression exacerbée et insoutenable d’une colonisation rampante. Une barbarie à laquelle a succédé une opération continue de nettoyage ethnique méticuleuse et sans relâche.De ce terrain de confrontation permanent depuis le 14 mai 1948, jusqu’à nos jours, d’année en année, la surenchère se manifeste et les populations déjà matraquées sur le terrain, ne cessent de reculer sur des pans entiers de territoire qui se réduisent comme peau de chagrin. Elles sont de plus en plus confinées dans le silence général, sans grand embarras, abandonnées à leur triste sort, punies par le déroulement chaotique d’une Histoire dramatique captive du langage des armes, étrangère aux larmes, et, insondable par la diplomatie. Ainsi, seule une géopolitique dont la lecture serait inscrite dans une vision eschatologique du monde est à même de nous rassurer quant à ce qui adviendra avec l’avènement de Jésus (Que la paix de Dieu soit sur Lui).Nonobstant, les seules voix qui, aujourd’hui, osent encore défendre le principe d’un cessez-le-feu , les seules personnalités qui prennent la parole pour demander que triomphe l’esprit de justice, les célébrités qui apportent ouvertement leur soutien à la cause palestinienne, sont toutes bannies, tandis que beaucoup de personnes ont été ostracisées pour avoir dit ce qu’elles pensaient, pour avoir porté à la connaissance du plus grand nombre, la révolte qui habite les cœurs de beaucoup de personnes silencieuses, mais éveillées et conscientes.