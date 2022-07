Aïd al-Adha : s’engager par amour

Aussi, à quelques jours de la fête nationale, il nous appartient aussi de célébrer notre amour pour la patrie dont le 14 juillet 1789 reste une date éminente dans l’abandon de la monarchie et l’instauration de la République avec des droits universels au travers de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen . Cette grande nation France, qui accueille en son sein la pluralité des croyances religieuses et les descendants des plus grandes civilisations du monde entier, à la fois creuset et berceau d’un nouvel espoir pour l’Humanité, garant de l’égalité entre tous ses citoyens indépendamment de ses opinions, croyances ou ethnies d’appartenance.Enfin, s’engager par amour sur l’accomplissement de nos pas dans la Divine Voie passe aussi par l’amour de sa famille au travers des repas de fête pris en commun et de la célébration de l’amour envers la famille du Prophète Muhammad (PBSL) qui nous a légué les rites du pèlerinage hérités là aussi de la tradition du Prophète Abraham (PSL) et qui se conclut par la célébration de la fête du sacrifice, instituée en témoignage de son souvenir. Ainsi, nous, en tant que croyants, héritons de l’Amour.*****est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).Lire aussi :Du même auteur :