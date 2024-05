La paix dans les cœurs et le courage de l'esprit pour une extinction des foyers de tension

« la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de justice »

Nous sommes également préoccupés par la montée, dans de nombreux pays, des politiques d'extrême droite qui prônent la haine, le racisme et la xénophobie . Cette idéologie est incompatible avec les valeurs de paix, de respect et de tolérance que nous défendons. Nous devons donc nous mobiliser pour bannir ces politiques et promouvoir des alternatives fondées sur l'humanisme, la solidarité et l'ouverture à l'autre.Dans cette perspective, nous soutenons l'idée d'une Europe des Nations, de l'Atlantique à l'Oural, chère au Général de Gaulle. Cette vision d'une Europe élargie et unie, fondée sur le respect des identités nationales et des valeurs communes, peut constituer un exemple et un moteur pour la paix et la coopération dans le monde.Pour conclure, nous appelons tous les acteurs concernés, qu'ils soient politiques, associatifs ou citoyens, à s'engager avec détermination et courage pour la paix dans les cœurs et dans le monde. Nous devons faire preuve d'imagination, de créativité et de persévérance pour que nous puissions surmonter les obstacles et les résistances, et pour que nous puissions construire ensemble un avenir plus pacifique, plus juste et plus solidaire.Comme le disait Martin Luther King,. A nous de faire en sorte que cette justice soit une réalité pour tous les peuples et toutes les nations.*****est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).