DÃ©cÃ¨s dâ€™AlexeÃ¯ Navalny en SibÃ©rie : une mort de plus sur la conscience du rÃ©gime russe

« méthodes »

« Les services secrets soviétiques ont abondamment eu recours aux assassinats politiques. Ils ont commencé sous Lénine, se sont poursuivis sous Staline et ne se sont pas arrêtés sous Khrouchtchev et Brejnev. Je ne citerai que quelques exemples de ces assassinats sur commande. En 1921, A. Doutov, chef de l’armée cosaque d’Orenbourg, est abattu en Chine. En 1922, le général tsariste L. Pokrovski est assassiné en Bulgarie. En 1926, le leader des nationalistes ukrainiens V. Petlioura est assassiné à Paris. La même année, les généraux B. Anenkov et N. Denisov sont kidnappés en Chine et fusillés à Semipalatinsk.



En 1928, le général P. Wrangel est empoisonné à Bruxelles. En 1930, le général A. Koutepov, kidnappé à Paris, meurt lors de son transfert à Novorossiysk. En 1937, le général E. Miller est kidnappé à Paris et fusillé. En 1939, sur les instructions de Beria et de son adjoint Koboulov, (les cadres bolchéviques) Radek et Sokolnikov sont secrètement assassinés. Comme le montrent les explications des anciens agents du NKVD (...), lorsque le NKVD préparait ces deux assassinats, Kobulov exigeait que ce soit fait de façon impeccable, soulignant que Staline était au courant.



En 1939, au Caucase, des agents du NKVD tuent, dans un wagon de chemin de fer, l’ambassadeur de l’URSS en Chine Bovkoun-Lougants et son épouse. Pour cacher les traces du crime, un accident de voiture est simulé, et des funérailles solennelles, organisées. En 1940, l’épouse du maréchal Koulik, Koulik-Simovitch, est kidnappée et fusillée, après quoi, à des fins de camouflage, un avis de recherche national est lancé et pendant 10 ans elle est recherchée comme "personne portée disparue". En 1940, des préparatifs sont menés pour assassiner secrètement l’ancien commissaire du peuple aux Affaires étrangères de l’URSS Litvinov. En 1940, L. Trotsky est assassiné. En 1959, à Munich, S. Bandera est assassiné. En 1946, Raoul Wallenberg, employé de la mission diplomatique suédoise en Hongrie, est fusillé à Moscou. En 1979, le président afghan Amin est assassiné au palais Tajbeg. En 2004, le Tchétchène Iandarbiev est assassiné au Qatar.



Le NKVD disposait d’un département spécialisé en terrorisme, dirigé par le général Sudoplatov. Il suivait les instructions personnelles de Staline. Fin 1938, un laboratoire de toxicologie est organisé dans ce même département pour étudier les effets des poisons et des substances somnifères et narcotiques sur le corps humain. Des poisons étaient testés sur des personnes condamnées à mort. Entre 1939 et mi-1941, une centaine de personnes sont ainsi tuées. »



« jouer au Mossad traquant les nazis, sauf qu’en l’occurrence, les criminels nazis sont au Kremlin et le FSB élimine, au contraire, ceux qui ont lutté contre le Kremlin lors de la guerre de Tchétchénie : à chacun son jeu de rôle, tel est celui du FSB »

À quel genre deemployées contre les dissidents pouvait faire allusion Poutine ? Les mémoires d’Alexandre Iakovlev, diplomate puis « l’éminence grise » du dernier dirigeant soviétique, en donnent une idée :Les mémoires de Iakovlev ont paru pour la première fois en 2003, puis, en deuxième édition, en 2005, l’année où Iakovlev s’est éteint. S’ils étaient publiés aujourd’hui, leur auteur aurait certainement mentionné, entre autres, les assassinats, ou tentatives d’assassinats, d’Alexandre Litvinenko et d’Anna Politkovskaïa en 2006, de Boris Nemtsov en 2015, de Vladimir Kara-Mourza en 2015 et 2017, de Sergueï Skripal en 2018, de Zelimkhan Khangochvili en 2019, d’Alexeï Navalny en 2020... Ce martyrologue est loin d’être exhaustif. Selon Roman Dobrokhotov, rédacteur en chef du site d’investigation russe Insider, les services secrets russes ont toute une liste de Tchétchènes à abattre et executent chaque année en Europe, en Turquie et ailleurs une ou deux personnes figurant sur cette liste, comme Zelimkhan Khangochvili abattu à Berlin par l’agent du FSB Vadim Krasikov. (1)Quant aux raisons pour lesquelles tous ces Tchétchènes inscrits sur la liste noire de Moscou sont tués, Roman Dobrokhotov suppose qu’il s’agit pour le FSB de, conclut le journaliste.