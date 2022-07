L’implication des Tchétchènes dans les forces russes en Ukraine : l’arbre qui cache la forêt

« un maillon essentiel dans le dispositif russe »

Monté en épingle par les médias, ce contingent kadyrovien, quoique peu nombreux, s’est transformé en fer de lance de l’invasion de l’Ukraine, rien de moins qu’, selon Le Progrès et Valeurs actuelles , pour ne citer que ces deux titres. La presse francophone est allée jusqu’à créer la fake news des 10 000 Kadyrovtsy envoyés en Ukraine par leur maître. En réalité, si Kadyrov avait bel et bien réuni à Grozny des milliers d’hommes issus de l’ensemble de ses forces de l’ordre, il avait en même temps précisé qu’aucun d’entre eux n’était sur le point d’être transféré en Ukraine.Mais ce qui interpelle en dehors des chiffres qui, comme nous l’avons vu, s’avèrent en réalité beaucoup plus bas que cela, c’est la place disproportionnée occupée par Kadyrov et ses hommes dans le flux des informations. relève le représentant de l’ONG russe Memorial, Oleg Orlov. Il explique cet engouement médiatique par une campagne de communication efficace de Kadyrov.En effet, même siest un bien grand mot pour les idioties de Kadyrov sur ses réseaux sociaux, force est de constater qu’il y est suivi par des centaines de milliers de followers (1) dont des journalistes qui ne se privent pas de relayer chacune de ses turpitudes. L’une des dernières en date, reprise par la très officielle agence de presse russe Ria Novosti, représente le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, défait par la Russie et amené, menottes aux mains et le nez poudré de drogue, à Grozny.À ces vidéos, qui se veulent drôles, s’ajoutent celles tournées par les Kadyrovtsy en Ukraine et dans lesquelles ces derniers font semblant de participer aux combats ou témoignent de leur fidélité à leur maître en lançant leur habituel(Akhmat est la force!), en référence au défunt père de Ramzan, Akhmat Kadyrov, le premier vassal de Moscou dans la Tchétchénie postsoviétique ramenée en 2000 dans le giron de la Russie. Notons que ce slogan n’est nullement un, comme le dit TF1, mais un simple cri de ralliement des Kadyrovtsy et la formule consacrée pour leur prêter allégeance.Ainsi, à coup de mises en scène grotesques, de déclarations va-t-en-guerre et de provocations bouffonnes, l’homme de paille du Kremlin en Tchétchénie ne ménage pas d’efforts pour se montrer plus royaliste que le roi. Par conséquent, les oxymoresetne sont pas rares dans les publications en lien avec la guerre en Ukraine. Il faut rappeler à cet égard que les républiques de la Fédération de Russie, qui n’a de fédéral que le nom, ne disposent d’aucune force armée qui leur soit propre. La Russie est un État centralisé qui n’a qu’un seul président (2), une seule Garde nationale, un seul ministère de l’Intérieur avec ses antennes locales.Tous les indigènes qui participent à « l’opération spéciale » de Poutine contre l’Ukraine sont des membres du ministère de la Défense russe et d’autres structures de force, toutes subordonnées au pouvoir central. C’était déjà le cas lors des Première et Seconde Guerres mondiales quand l’Empire tsariste puis soviétique recrutaient la chair à canon parmi les peuples colonisés, et l’empire poutinien n’est pas en reste. Il ne faut pas oublier néanmoins que les forces armées de Russie sont composées majoritairement de Russes ethniques, à l’image de leur proportion dans la population du pays, qui est de l’ordre de 80 %. On aurait donc tort de laisser la vaguelette de Kadyrov cacher le raz-de-marée russe qui déferle sur l’Ukraine.