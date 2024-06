Construisons une fraternité capable de redonner un élan responsable et citoyen à la société française

Chers amis,Nous venons de fêter, peut-être avec des amis musulmans, l’Aïd al-Adha, nommée aussi Grande Fête (Aïd el-Kebir) qui commémore dans l’islam la foi confiante de celui que le Coran désigne comme le prophète Ibrahim. Celui-ci rapporte à son fils, dans la sourate 37 du Coran, un songe qui le pousse à sacrifier ce fils. Père et fils se rejoignent alors dans un même acte d’abandon à ce qui est perçu comme une volonté divine. Mais Dieu donne une offrande de substitution, ce que commémore le geste rituel du sacrifice d’un animal dans les traditions musulmanes depuis des siècles. C’est aussi l’un des sommets du pèlerinage, le hajj, qu’accomplissent au même moment des millions de pèlerins.Le SNRM a publié un message à l’occasion de la fête du sacrifice, en signe fraternel et spirituel à l’intention des musulmans, notamment ceux qui vivent en France. A tous ces citoyens de confession musulmane, le SNRM souhaite la paix et la confiance au long des jours qui viennent, dans la continuité de cette fête qui est la principale du calendrier islamique.Que cette paix et toute consolation atteignent aussi ceux qui, à travers le monde, n’ont pas pu fêter l’Adha dans de bonnes conditions : des musulmans de nombreuses régions dans le monde souffrent aujourd’hui encore, non seulement de la guerre, mais aussi de persécutions, de famine, de terrorisme aussi. Je sais qu’au moment de la fête, de nombreuses organisations caritatives ont recueilli des dons pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. L’Aïd, c’est aussi l’esprit du partage. Quelles que soient les causes de ces conditions de vie intenables parfois, comme à Gaza encore aujourd’hui, et qui que soient les responsables de ces crises et conflits, il nous incombe à tous, selon nos possibilités, de rester mobilisés pour que le monde avance vers plus de justice, plus de coopération, vers plus de sagesse.