Pour que la fraternitÃ© soit lâ€™affaire de toutes et tous !

Forts de nos engagements dans la rencontre interconvictionnelle, interculturelle et interreligieuse, qui réunit des personnes, croyantes ou non, soucieuses de bâtir ensemble un monde fraternel et durable, nous célébrerons cette journée dans un esprit d'ouverture pour en faire un événement festif et populaire, capable de sensibiliser le plus grand nombre à l'urgence de la fraternité.Parce qu'il s'agit de notre avenir, l'engagement pour la fraternité doit être l'affaire de toutes et tous. Il concerne chaque citoyen de notre pays, quel que soit son âge, son origine, sa culture, son milieu social, sa religion ou ses convictions philosophiques. C'est pourquoi nous voudrions que cet appel rejoigne les plus exclus et les plus fragiles. Qu'il rejoigne aussi les jeunes à travers les écoles, les collèges, les lycées, les centres sociaux et tous les mouvements d'éducation populaire.Avec eux, nous proposons d'organiser dans toute la France, au niveau local, régional ou national, des manifestations diverses : marches, colloques, fêtes de quartier, concerts, films, kermesses, banquets, rencontres, visites de lieux de culte, célébrations…Ensemble, nous lançons un appel à la mobilisation. Pour que cette journée du 4 février marque les esprits et porte ses fruits, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vous ! Pour que la fraternité soit vraiment l'affaire de toutes et tous !