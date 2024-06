Le temps des choix : face à la menace de l'extrême droite, l'avenir de la France en jeu

« Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. »

« l'entrisme »

« islamistes »

« séparatistes »

« taqiya »

« cordon sanitaire »

« Quelque chose ne va plus »

« la sincérité »

Les Français musulmans ne savent que trop bien les effets de la dérive des mots qui s'inscrit dans une stratégie politique perverse : leur malaise s'est renforcé au fil des années avec l'offensive gouvernementale contre le séparatisme puis contre « l'islamisme politique et la mouvance des Frères musulmans » . Pour le plus grand bonheur de l'extrême droite, l'offensive, pour grande partie mal menée, mal dirigée, est à la source de nombreuses confusions dangereuses qui fragilisent la cohésion sociale, avec des effets délétères concrets sur les musulmans, même les plus insoupçonnés, dès lors qu'ils sont perçus comme musulmans. Qu'ils contribuent visiblement à la société, et/ou bien qu'ils formulent haut et fort des revendications pour plus de justice et d'égalité, ils sont accusés tantôt de faire de, tantôt d'être des, tantôt d'être des. Et pour ceux qui font cohabiter leur foi musulmane avec les valeurs républicaines, comme le cadre de la laïcité le permet, l'accusation deleur pend au nez.Des citoyens sont ainsi malheureusement poussés à se désengager, à devoir se faire discrets, à disparaitre même, pour éviter des accusations diffamatoires à leur encontre, accusations graves dont il devient très difficile d'être blanchi publiquement... Dans la bataille pour la terre du milieu, l'extrême droite, autrefois reléguée aux bords, s'est frayée un chemin vers le centre. Ciao ledit, c'est autour du RN que se forgent aujourd'hui des alliances qui auraient été, dans un passé pas si lointain, contre-nature. En témoigne la bascule des Républicains qui, désormais sous la coupe d'Eric Ciotti, offrent désormais ses services au lepénisme.Résultat, l’extrême droite semble bien sur le point de remporter le « combat culturel », y compris – et c’est un comble – parmi nos concitoyens de confession juive qui se laissent charmer par les entourloupes du RN., déclare Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz-Birkenau, qui doute très franchement, et à juste titre, dede l’extrême droite.La stratégie de dédiabolisation engagée par Marine Le Pen fonctionne au point de voir des chasseurs de nazis prêts à voter RN malgré l’héritage pétainiste d’un parti raciste dont la mue concernant l’antisémitisme n’est qu’un vernis pour mieux taper sur un ennemi tout désigné du moment que sont les musulmans. Monter les communautés les unes contre les autres pour mieux fracturer le corps national : ce piège que nous tendent le RN et ses alliés, nous devons tous collectivement refuser d’y tomber. Pas au nom simplement de la défense des groupes minoritaires pris à partie par la fachosphère mais au nom de l'intérêt de la France, des droits humains et des valeurs qui fondent la devise républicaine.